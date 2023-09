Na twee jaar doen dochters overleden John Boom hun verhaal: ‘Yvon K. heeft papa van ons afgepakt’

UPDATE Raad van State: ‘derdelan­der’ uit Oekraïne mag in opvang wachten op uitspraak over bescher­ming

Een zogenoemde derdelander uit Oekraïne die zijn recht op bescherming maandag kwijt dreigde te raken, mag voorlopig in de opvang blijven. Hij had een zaak bij de rechtbank in Rotterdam verloren en is in beroep gegaan bij de Raad van State. Tot de hoogste rechter daar uitspraak over heeft gedaan, moet hij opvang blijven krijgen. Dat heeft de Raad van State vrijdagavond laat bepaald in een spoeduitspraak.