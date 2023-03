Na veel ophef pakt gemeente eigenaar ‘veel te grote villa’ tóch aan

woede om C2000 / Met video Agent Roosje voelde zich in steek gelaten bij wilde klopjacht: 'Dit kon helemaal verkeerd aflopen’

Vuurwapengevaarlijke criminelen achtervolgen, wetende dat je er ieder moment helemaal alleen voor kunt staan. Bij een wildwest-achtervolging in het Brabantse Rijsbergen voelden tientallen agenten zich afgelopen donderdag door hun eigen werkgever in de steek gelaten. Eén van hen trekt nu aan de bel. ,,Dit had uit kunnen lopen op een gijzeling of nog erger.”