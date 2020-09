Na vingerprikje binnen tien minuten weten of je corona hebt gehad? Het kan zaterdag in Woerden

Bij Service Apotheek Woerden wordt zaterdag getest. Hun locatie Hofplein wordt helemaal ingericht om nieuwsgierige inwoners op een veilige manier te laten testen. Na een afspraak maken via coronatestoplocatie.nl en het betalen van 65 euro krijg je te horen hoe laat je je zaterdag op de Utrechtsestraatweg mag melden. Daar wordt na een vingerprik de teststrip met bloeddruppel in een apparaat geplaatst en die geeft binnen tien minuten aan of er antilichamen in het bloed zitten. Vervolgens wordt een sms of e-mail met het testresultaat negatief, positief of onbepaald verzonden.