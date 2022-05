Na wéér een dodelijk ongeluk in de regio: hoe veilig zijn we nog op de fiets?

Wéér een tragisch ongeluk. Wéér een fietser als slachtoffer. Na de dood van een wielrenner (53) vrijdag in Groesbeek hangen vraagtekens boven de fietspaden in de regio. Hoe veilig ben je op de tweewieler?

,,Wielrennen? Ga jij maar hardlopen!” De reactie van een De Gelderlander-medewerkster was duidelijk toen haar man dit weekend voorstelde op de racer te willen stappen. Ze had net even te veel verhalen gelezen over ongelukken met fietsers. Het dodelijke ongeval met een wielrenner (53) uit Malden vrijdag in Groesbeek was voor haar de druppel. Manlief moest de racefiets maar even in de schuur laten.

De fietstragedie in Groesbeek was de zoveelste in een lange rij. In tien jaar tijd nam het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel met 29 procent toe, volgens kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL. Alleen al in Nijmegen waren vorig jaar vier ongelukken waarbij fietsers omkwamen.

Ook bij de Maldense toerfietsclub De Pedaleurs was het dodelijke ongeluk in Groesbeek dit weekend het gesprek van de dag. ,,We waren net met vijftig man voor een fietsweekend naar de Ardennen toen het slechte nieuws binnenkwam. Dat had veel impact”, zegt bestuurslid Herman Wegerif.

,,Niemand kende de overleden man persoonlijk. Maar we hebben wel veel over het ongeluk gesproken. Het lijkt steeds gevaarlijker te worden op de fiets. Zelfs op een vrijliggend fietspad zoals bij de Wylerbaan – waar ik me altijd veilig waan – ben je kennelijk toch kwetsbaar.”