Na zonnige Moederdag wordt het koeler, maar mooi Hemelvaartsweekend lonkt

Ook deze zondag loopt de temperatuur landinwaarts op naar 20 tot 22 graden, maar in de kustgebieden draait de wind naar het noordwesten en neemt ook in kracht toe. Dat betekent dat koudere lucht de stranden zal bereiken en later vanmiddag is het daar nog maar een graad of 11.

In bijna heel het land is het zaterdag al ruimschoots 20 graden geworden. Alleen vlak aan zee was het enkele graden kouder. De hoogste waarden zijn gehaald in het zuiden en oosten van het land. In Eindhoven werd het 23,2 graden en in Enschede was het net 23,0 graden.

Na het weekeinde gaat de temperatuur weer dalen. De maandag begint overal droog, maar de eerste uren is het grijs met laaghangende bewolking, nevel en lokaal ook mist. Geleidelijk breekt de zon vooral landinwaarts nog even door, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de ochtend vallen in het westen van het land al de eerste druppels en in de middag valt op steeds meer plaatsen wat lichte regen en motregen.

Het kwikt daalt ook flink. In de kustprovincies zal het 15 graden worden, en lokaal in het oosten van het land maximaal 19 graden. Langs de westkust en op de Waddeneilanden is het nog wat frisser en is het niet warmer dan een graad of 13.

Hemelvaartsweekend

Daarna volgen twee koele dagen van 13 tot 15 graden. Maar na Hemelvaartsdag lopen de temperaturen langzaam weer op. De zon wordt steeds krachtiger en neerslaggebieden blijven uit de buurt.. Op Hemelvaartsdag kan het in het zuiden al 17 graden worden. De dagen daarna warmt het verder op en in het weekend is het van noord naar zuid 17 tot 21 graden. De kans op regen is ook klein.