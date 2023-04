Naakt push-ups doen onder dreiging van stokslagen: ‘Vernederend, mensonterend en ronduit sadistisch’

Vakanties iets duurder geworden, maar ‘je bent spekkoper als je flexibel bent’

De prijzen van reizen zijn gestegen, maar van terughoudendheid bij het boeken is geen sprake. De boekingen liggen op het niveau van 2019, wat al een topjaar was voor de reissector. ,,We kunnen stellen dat de consument de zomervakantie massaal omarmt.’’