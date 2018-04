Naaktfoto's honderden meisjes gedeeld in 's lands grootste wraakpornonetwerk

Video Moeder (19) aangehouden in zaak vondst dode baby Schiedam

18:16 Het mysterie rond het stoffelijk overschot van de baby dat afgelopen weekeinde op een balkon van een woning aan de Stationstraat in Schiedam werd aangetroffen, is opgelost. De moeder van het pasgeboren kindje is aangehouden. Het gaat om een 19-jarige vrouw die in de flat woont. De politie weet nog niet wie het kind op het balkon heeft neergelegd.