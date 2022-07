Naalden op de Vierdaagse? Meerdere meldingen van slachtoffers van ‘needle spiking’

Sarah en Dave redden vader en dochter (9) van verdrin­kings­dood: ‘Ik zie telkens hun ogen die doodsangst uitstraal­den’

Sarah van der Hoek en Dave van Heel uit Zevenaar twijfelden geen seconde toen zij een 9-jarig Syrisch meisje en haar vader woensdagavond bijna zagen verdrinken in recreatieplas de Breuly in Oud-Zevenaar. Ze doken direct het water in en brachten de twee in veiligheid.

22 juli