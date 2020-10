Naar de crèche of liever thuis? Twee meningen over baby’s op het kinderdagverblijf

UPDATE Nederland­se vrouw (89) overleden na tweede besmetting met coronavi­rus

12:55 Een 89-jarige Nederlandse vrouw is eerder dit jaar overleden nadat ze voor de tweede keer was besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit een publicatie van Nederlandse wetenschappers, onder wie hoogleraar virologie Marion Koopmans van het Erasmus MC in Rotterdam. Het zou wereldwijd het eerste officiële geval zijn van iemand die overlijdt na een herinfectie.