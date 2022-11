Nabestaanden geëxecuteerde muzikanten stappen naar rechter: ‘Staat stopt moorden in doofpot’

demonstranten boos Omstreden complotden­ker David Icke twee jaar lang bijna nergens in EU nog welkom

De omstreden Britse complotdenker David Icke, die gelooft dat de mensheid wordt bestuurd door buitenaardse reptielen, mag de komende twee jaar Nederland en 25 andere Europese landen niet betreden. Dat valt te lezen in een brief van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) die Icke zelf openbaar heeft gemaakt. Aanleiding is de onrust die is ontstaan rond zijn bezoek aan een demonstratie in Amsterdam, komende zondag.

