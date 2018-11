Nabestaanden MH17 naar Europees Hof

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) constateerde eerder dat de raket die MH 17 trof, is afgeschoten vanuit Oost-Oekraïne, een gebied dat onder controle stond van pro-Russische rebellen. De OVV houdt vast aan het eigen rapport.



Nederland en Australië hebben Rusland officieel aansprakelijk gesteld voor het neerhalen van vlucht MH17. ,,Wij eisen dat Rusland zijn verantwoordelijkheid neemt en volledig meewerkt aan waarheidsvinding en gerechtigheid voor de slachtoffers van vlucht MH17 en hun nabestaanden’’, zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) eerder.



De BUK-raket is volgens het onderzoeksteam afgevuurd door de 53ste luchtafweerraketbrigade uit Koersk, een onderdeel van het Russische leger. Dat gebeurde vanaf een veld in een gebied dat op dat moment in handen was van pro-Russische separatisten.



Bij de ramp kwamen 298 mensen om het leven, onder wie 196 Nederlanders. Het toestel was onderweg van Nederland naar Maleisië.