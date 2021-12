Nabestaanden MH17 opgelucht over eis levenslang: ‘Het begin van de weg naar gerechtigheid’

Coronavirus LIVE | Ruim 13.000 positieve tests, daling aantal patiënten in ziekenhui­zen zet door

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is afgelopen etmaal opnieuw afgenomen. Momenteel houden nog 2255 mensen met Covid-19 een ziekenhuisbed bezet. Dat is een daling van 94 patiënten ten opzichte van dinsdag. En iedereen uit 1965 mag vanaf nu een afspraak maken voor een boosterprik. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

