Nabestaanden schreeuwen naar kruisboogschutter na strafeis: ‘God gaat je straffen!’

Het OM houdt hem verantwoordelijk voor het doodsteken van twee ‘volkomen onschuldige’ vrouwen in zijn flat. Daarna zou hij vanaf zijn eigen balkon met een kruisboog hebben geschoten op agenten en een verpleegkundige. Volgens het OM heeft K. de opzet gehad om te schieten op de politie en op de hulpverleners die op de melding waren afgekomen. ,,De kruisboog is een dodelijk wapen en dat betekent dat ook hier de opzet op de dood te bewijzen valt”, zegt de officier van justitie.

Het OM zegt dat het feit dat K. psychotisch was en verminderd ontoerekeningsvatbaar, niet de opzet in de weg hoeft te staan. ,,K. was gefascineerd door geweld en welk geweld hij wilde gaan gebruiken. Geweld is goed. Bloed moet. Hij stuurt berichten over het afhakken van hoofden.”

De kans op herhaling acht het OM groot. ,,K. heeft laten zien tot extreem geweld in staat te zijn zonder enig motief. Dat doet vrezen voor de toekomst”, zegt de officier. Nabestaanden gillen naar Kenzo K. als het OM de eis bekend heeft gemaakt.

Verdriet en frustratie

De hevige emoties van de nabestaanden zijn ‘een uiting van verdriet en frustratie’. Dat zeggen hun advocaten Wendy van Egmond en Sébas Diekstra over de woede-uitbarsting van hun cliënten. ,,Mijn cliënten zijn buitenboord gehouden in de overwegingen van het OM, ondanks dat we daar uitdrukkelijk om gevraagd hebben”, zegt Van Egmond. ,,Als je mensen meeneemt in een proces, dan kun je ze ook voorbereiden op wat komen gaat.”

Ook buiten de rechtszaal was er woede en geschreeuw van familieleden die de zaak vanaf de publieke tribune volgden. Op hun T-shirts hebben ze een foto van de twee doodgestoken vrouwen gespeld. Van Egmond: ,,Het zijn begrijpelijke emoties. Kun je alles roepen? Nee. Maar heb je dat in de hand op het moment dat je zoveel verdriet hebt, en zoveel spanning zich opbouwt rond een rechtszaak? Ik mis heel erg de menselijke maat.”

Diekstra zegt in reactie op de strafeis: ,,Mijn cliënten zeggen niet te kunnen leven met een straf die uiteindelijk iets anders inhoudt dan een maximale duur van opsluiting van de verdachte. Waar zij als strafeis op gehoopt hadden was een levenslange of in ieder geval de maximale tijdelijke gevangenisstraf van dertig jaar.’’

‘Wonder dat ze het heeft overleefd’

De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Ze hadden respectievelijk negen en zeventien steekwonden. Getuigen zagen daarna Kenzo K. op het balkon met een kruisboog. Hij schoot op verschillende personen en schreeuwde dat iedereen weg moet gaan. Verpleegster Mariëlle hing aan het balkon en viel naar beneden. Op dat moment schoot K. met de kruisboog naar haar. Hulpverleners vluchtten weg. Een getuige dacht dat K. de verpleegster wilde doden door de wijze waarop hij met de boog op het slachtoffer richtte. ,,Het is een wonder dat ze het heeft overleefd.”

De officier van justitie vertelde vanochtend wat er in de visie van het Openbaar Ministerie is gebeurd op 17 september vorig jaar en in de periode daaraan voorafgaand. De officier ging in op de laatste minuten uit het leven van de vrouwen. De gruwelijkheid van die feiten zorgen voor emotionele reacties in de zaal.

Zelf zegt K., die uiterlijk onbewogen bleef bij het aanhoren van het OM, zich niets meer van de gebeurtenissen te herinneren, wat de nabestaanden hem erg kwalijk nemen. ,,Hij bekent de feiten niet en ontkent de feiten ok niet. Hij weet het gewoon niet. Voor iedereen, zeker de nabestaanden en de slachtoffers is het frustrerend dat zij de antwoorden op hun vragen niet krijgen. En voor K. is het beangstigend dat hij in staat is tot zulke gruwelijke daden", zegt zijn advocaat Janbart Kalk vanmiddag.

Later vandaag krijgt K. het laatste woord. De rechtbank en het OM zeggen te hopen dat K. dan de kans grijpt om nabestaanden nog antwoorden te verschaffen. De rechtbank doet op 23 december uitspraak.