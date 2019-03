Nabestaanden willen verbod op boek over zaak Nicole van den Hurk

Marijn gaat onderuit met haar scooter door tape over de weg: ‘Misselijk­ma­ken­de grap’

14:55 De 20-jarige Marijn Jansen uit Elst is gisteravond met haar scooter hard onderuit gegaan. De scooterrijdster reed in een park tussen twee paaltjes door, maar viel op de grond doordat daar tape gespannen was. ,,Ik ben enorm geschrokken’’, laat ze een dag later weten.