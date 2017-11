Nabestaanden zorgen voor heropening onderzoek naar dood Eline Melters (23)

Bonobo na reuzenpanda nieuw mil­joe­nen­pro­ject Ouwehands

17:19 Ouwehands Dierenpark in Rhenen gaat voor miljoenen een verblijf bouwen voor een nieuwe diersoort in de dierentuin: de bonobo. Na de reuzenpanda's is dit de tweede zeldzame diersoort die de dierentuin naar Rhenen weet te halen. En ook met dit project is veel geld gemoeid.