Nachtelijk coronaprotest Eindhovense horeca: ‘We worden gepest door de burgemeester’

Nadat donderdag restaurants Antonio's en Fling te horen kregen dat ze twee weken dicht moesten nadat er na het werk nog even wat gedronken werd met personeel op het terras, was ‘de maat vol’. Dat zegt Youri de Bok, woordvoerder voor de ondernemersvereniging Stratumseind. ,,Als we al niet eens meer een sigaretje en drankje na sluitingstijd op ons eigen terras mogen doen, dan is het wel klaar hoor.”



,,We zijn het totaal niet eens met het coronabeleid van de gemeente Eindhoven. Juist in deze tijd hadden we gehoopt op samenwerking in plaats van tegenwerking, Maar de handhaving slaat helemaal door. Vandaar dat we met dit ludieke protest een statement willen maken richting de gemeente Eindhoven en burgemeester Jorritsma.”