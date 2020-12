Nationaal Aftelmoment gaat toch door, vanuit de Cruijff ArenA

Coronavirus LIVE | Van Dissel: tweede golf was te voorkomen, tv-ploeg filmt hoe agentes machteloos staan bij lockdown­feest

10:27 China legt het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk volledig stil. De Chinese autoriteiten hebben daartoe besloten, omdat in het Verenigd Koninkrijk een nieuwe variant van het coronavirus rondgaat. Die is volgens Britse wetenschappers waarschijnlijk een stuk besmettelijker dan eerdere mutaties. Verder noteert Rusland een dag voor kerst twee dieptepunten tegelijk in de coronapandemie. Zowel het aantal overledenen op een dag als het aantal nieuwe besmettingen is het hoogst sinds het begin van de virusuitbraak. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.