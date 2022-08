Nationaal Hitteplan gaat morgen weer in, vooral 75-plussers moeten oppassen

Het Nationaal Hitteplan gaat vanaf morgen weer in en geldt voor alle provincies. Dat heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) besloten na overleg met weerinstituut KNMI. De komende dagen wordt het warm en is de kans op een hittegolf groot. Daarom blijft het plan waarschijnlijk actief tot na het weekend.

Het Nationaal Hitteplan, dat halverwege juli gedurende drie dagen ook in werking werd gesteld, heeft als doel organisaties, professionals en mensen in de zorg te informeren over de verwachte hitte. Zo kunnen zij ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen. Die kunnen door de hitte gezondheidsproblemen ervaren, zoals vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, uitdroging en een hitteberoerte.

De grootste kwetsbare groep wordt gevormd door 75-plussers, aldus het RIVM. Op hogere leeftijd verslechtert de prikkel om te drinken en dus lopen ouderen meer risico om uit te drogen. ,,Het is belangrijk dat verzorgers daar extra op letten”, zegt een woordvoerder.

Voldoende drinken

Iedereen, ook in goede gezondheid, dient extra op te letten tijdens tropische dagen. Het RIVM raadt in het algemeen dan ook aan de komende week voldoende te drinken, tijdens de heetste uren van de dag niet te veel te bewegen en huis en hoofd koel te houden met behulp van gordijnen, ventilator of airco.

Toen het Hitteplan in juli werd afgekondigd, vonden mensen dat soms ‘betuttelend’, zag de woordvoerder aan de reacties. ,,Mensen zeiden dat ze zelf ook wel merkten dat het warm was.” Voor hen is het plan dan ook niet bedoeld. ,,We willen instanties als de GGD en het Rode Kruis informeren, zodat zij op hun beurt organisatoren van evenementen, verzorgingshuizen en mantelzorgers instrueren om extra op te letten.”

De komende dagen rijdt de NS op drukke momenten vanaf 10.00 uur met extra treinen tussen Haarlem en Zandvoort, zes keer per uur. Bij drukte vanaf Amsterdam Centraal wordt aangeraden niet direct naar Zandvoort, maar via Haarlem te reizen, met de extra trein. Ook tipt de NS om voldoende water mee te nemen en de reisplanner te checken voor vertrek.

Rijkswaterstaat liet gisteren al weten vanaf woensdag gefaseerd een hitteprotocol in te voeren. Morgen wordt naar verwachting begonnen met Limburg, daarna volgen de andere provincies waar het minimaal 30 graden is. Mensen met pech worden dan snel van de weg gehaald. Het Rode Kruis staat klaar om te helpen bij eventuele crisissituaties.

Koelere nachten

Het wordt de komende week meerdere dagen warmer dan 30 graden Celsius. Maar omdat de lucht vrij droog is, voelt het minder heet aan dan in de vorige warme periode, drie weken terug. Dat gaan we vooral 's nachts merken. Waar we drie weken geleden tropische plaknachten hadden van meer dan 20 graden, koelt het de komende nachten af tot een graad of 15.

