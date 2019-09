Nationale ombudsman: Intense armoede onder ouderen in Caribisch Nederland

De Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft geconstateerd dat veel ouderen in Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Saba en St. Eustatius, rond of onder de armoedegrens leven. ,,Ze leiden niet zelden een mensonwaardig bestaan.”

Ze kunnen vaak niet in hun eerste levensbehoeften voorzien, hebben te weinig (zorg-)voorzieningen en weten niet voor welke regelingen ze in aanmerking komen. ,,Beleid dat hun bestaanszekerheid garandeert, moet daarom nu echt prioriteit krijgen", aldus Van Zutphen.

Van Zutphen: ,,Ik ben heel diep de samenleving in gegaan, in kleine krotten en huisjes geweest. Langzamerhand is Bonaire voor mij niet meer dat mooie eiland. De zon schijnt er nog steeds, maar wat er aan de hand is, lees je in ons rapport: intense armoede onder ouderen.”

Kosten hoog

De kosten van eerste levensbehoeften zijn in Caribisch Nederland vaak bijna twee keer zo hoog als in Nederland, terwijl de AOV-uitkering ongeveer gelijk is aan de Nederlandse AOW. De woonlasten zijn hoog en de boodschappen relatief duur.



Ook zijn de voorzieningen in Caribisch Nederland vaak ontoereikend voor ouderen. Openbaar vervoer is er niet of nauwelijks, waardoor ouderen geïsoleerd raken. De Nationale ombudsman gaat op 11 september op Bonaire in gesprek over zijn rapport met vertegenwoordigers van de overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties.

Ouderen klagen niet