Natuurgenezers prijzen gevaarlijk desinfectiemiddel aan als medicijn

Het alarmerende rapport hierover bleef, zo blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws, een jaar lang in de la liggen bij de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). De toezichthouder zou pas vorige maand hebben ingegrepen, maar blijkt al jaren op de hoogte te zijn van risico’s van het product. De NVWA waarschuwde consumenten al in 2010 om het goedje niet te kopen. De omstreden middelen zijn echter nog steeds verkrijgbaar.



Miracle Mineral Solution is een product dat bedoeld is om, bijvoorbeeld op reis, vervuild water te reinigen wanneer schoon drinkwater niet voorhanden is. Natuurgenezers claimen echter dat MMS een wondermiddel is dat als medicijn onder meer helpt tegen kanker, de ziekte van Lyme, autisme en aids. Een vrouw belandde in 2013 op de intensive care, nadat ze gedurende drie weken MMS had ingenomen. De vrouw had acuut leverfalen, weet RTL.



Aangezien natuurgenezers het idee hebben dat MMS ook autisme geneest, wordt het reinigingsmiddel ook bij kinderen toegediend. Volgens toxicoloog Martin van den Berg, van de Universiteit Utrecht, kan MMS dodelijk zijn. ,,Wie dit drinkt, kan brandwonden krijgen in de maag, nier en lever en een lage bloeddruk.’’ De gebruiker van het middel moet twee vloeibare delen samenvoegen, waarbij de uiterst giftige stof chloordioxide ontstaat. Contact met de huid kan al schadelijk zijn.