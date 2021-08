Nazomer in aantocht? Mogelijk temperaturen boven 20 graden

Deze woensdag breekt de meteorologische herfst aan. Nederland kan de eerste week rekenen op vrij rustig najaarsweer, met wat wolken, zon en weinig wind. Het wordt zo goed als droog. Zomerse hitte zit er niet in, maar de temperatuur komt naar verwachting wel dagelijks uit rond 20 graden en soms er iets voor, een gebruikelijke middagtemperatuur voor begin september. ,,We hebben in elk geval een aantal vriendelijke dagen voor de boeg”, zegt weerman Alfred Snoek.

In de tweede week van september kan die gemiddelde temperatuur oplopen. Dan neemt de onzekerheid qua windrichting toe. Zuidenwinden behoren dan tot de mogelijkheden. ,,Als de wind uit het zuiden waait, dan kan de Zuid-Europese warmte snel bij ons zijn", zegt Snoek. En dat kan betekenen dat temperaturen van (ruim) boven 20 graden gehaald worden. De kans daarop is ongeveer 60 procent. Zomerse temperaturen van 25 graden zijn zelfs niet geheel uitgesloten met een kans van ongeveer 15 procent, is de voorspelling. ,,Of het zulk weer wordt en of het voor langere tijd zal zijn, zal moeten blijken", aldus Snoek.