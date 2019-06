Neckermann waarschuwt vakantieklanten na inbraak op hoofdkantoor

Klokkenlui­der in WOD­C-affaire verbijs­terd na aangifte Justitie

18:14 Een van de klokkenluiders van het ministerie van Justitie en Veiligheid is woedend op minister Grapperhaus. De minister zei vorig jaar nog dat hij niet op zoek was naar mensen die vertrouwelijke informatie hadden gelekt waarmee de zogenoemde WODC-affaire aan het licht kwam, maar nu is er toch aangifte gedaan.