Nederland beleeft rustigste oud en nieuw in jaren

De opmaat naar Oud en Nieuw begon desondanks dramatisch: een 39-jarige man uit Swifterbant overleed zaterdag nadat een stuk vuurwerk in zijn gezicht ontplofte. Het lijkt er sterk op dat de man illegaal vuurwerk afstak.



Het ongeval is Swifterbant is, voor zover bekend, het zwaarste incident van deze jaarwisselingperiode. De alsmaar toenemende agressie tegen hulpverleners lijkt dit jaar binnen de perken te zijn gebleven. In Amsterdam waren vijf van dergelijke incidenten, waarbij twee mannen werden opgepakt. Datzelfde gebeurde met twee mannen die in Den Haag de politie met vuurwerk bekogelden.



De Veiligheidsregio Utrecht meldt ook een relatief rustige jaarwisseling, met minder autobranden: vorig jaar 34, dit jaar 20. De meeste daarvan (17) vonden plaats in de stad Utrecht.



De hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond hadden het wel duidelijk drukker, vooral de brandweer. Brandweer en ambulancediensten rukten in 896 keer uit. Vorig jaar lag dit aantal nog op 561.