Nederland betaalt mee aan schadeclaims bij onverwachte bijwerking coronavaccin

Slachtof­fer verkeersru­zie lag 19 dagen in coma en had 33 breuken in gezicht: ‘Mijn toekomst is weg’

7 oktober De 22-jarige man die in juni het slachtoffer werd van een zware mishandeling op de Kanaalstraat in Utrecht, heeft nog steeds veel last van die vreselijke gebeurtenis. Dat vertelde hij gisteren in de uitzending van Opsporing Verzocht.