‘Nederland betrokken bij betalen van losgeld aan piraten’

VIDEO Tramschut­ter Gökmen Tanis steekt gevangenis­be­wa­ker in het gezicht

18 februari De in mei 2020 tot levenslang veroordeelde tramschutter Gökmen Tanis heeft gistermiddag in de Rotterdamse gevangenis De Schie een bewaker neergestoken. De 39-jarige Utrechter gebruikte een steekwapen dat hij in zijn cel had gefabriceerd.