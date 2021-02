Nederland eropuit in zacht lenteweer, vooral druk aan kust en in natuurgebieden

De lentetoeloop is er uiteraard niet alleen aan de kust. Volgens de gemeente Tiel wordt het in natuurgebieden al snel te druk. ,,Kijk een keertje ergens anders of ga weer naar huis als het ergens druk is”, adviseert de gemeente op Twitter. ,,Je kunt met maximaal twee personen naar buiten, tenzij je op hetzelfde adres woont natuurlijk. Geniet ervan!” Ook de gemeente Beuningen waarschuwt. De provincie Drenthe snapt dat mensen graag de natuur in willen, waaronder het nationale park Drentsche Aa. ,,Wij vragen bezoekers daarbij wel de spelregels in de natuur na te leven. En bezoek vooral eens de natuur dicht bij huis.’’



Dan is er uiteraard de zaterdagse markt in veel steden, die met deze temperaturen extra populair zijn. Diverse steden, waaronder Amsterdam, Groningen en Leiden, manen inwoners om vroeg naar de markt te komen als zij boodschappen willen doen.



Ook in de binnenstad van Utrecht wordt er flink genoten van het eerste voorjaarsweekend. Voor Broodje Ben en Broodje Mario staan rijen van jewelste en bij de Coffee Company op de Oudegracht zijn de cappuccino’s haast niet aan te slepen. Bijna elk zitplekje of bankje in het centrum lijkt vanmiddag bezet.