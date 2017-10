'Nederland hoeft 'bajesklant' Masmeijer niet uit te leveren aan België'

Masmeijer ging in hoger beroep tegen zijn straf en is tot op de dag vandaag op vrije voeten, in afwachting van wat de Belgische justitie doet. ,,Ik ben niet op de vlucht maar ik ben wel in Nederland, in Amsterdam,'' aldus Frank zelf. ,,Er klopt van alles niet in deze zaak. Justitie in België baseert zich vooral op verhalen van andere verdachten, niet op bewijzen. Als ze zeggen dat ik ergens voor getekend heb, en ik zeg van niet, zeg ik: laat dan maar een handschriftexpert komen. Maar dat doen ze dus gewoon niet. En dat is maar één voorbeeldje. De Belgische rechter baseert zich gewoon niet op bewijs. Dit kán gewoon niet.''