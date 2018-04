Nederland is een van de meest verkeersveilige landen

Nederland blijft één van de meest verkeersveilige landen in Europa. Met ook vorig jaar weer 31 verkeersdoden per miljoen inwoners, eindigde ons land op een derde plaats na Zweden (25) en het Verenigd Koninkrijk (27). In heel de Unie vielen vorig jaar 25.300 verkeersdoden en raakten nog eens 135.000 mensen zwaar gewond.

De Europese wegen zijn gemiddeld de veiligste ter wereld, aldus Transportcommissaris Violeta Bulc vanmorgen bij de presentatie van haar jaarlijkse overzicht, maar het kan nog steeds veel beter. De komende weken, zo beloofde ze, volgen nieuwe maatregelen die vooral de meest kwetsbare verkeersdeelnemers - voetgangers, fietsers en motorrijders - beter moeten beschermen.

,,Achter onze cijfers (de aantallen doden en zwaargewonden, red.) gaan even zo veel verhalen schuil van verdriet en pijn. Verkeersveiligheid is een verantwoordelijkheid die we delen met de lidstaten, maar ik denk dat ook Europa meer kan doen om zijn burgers beter te beschermen'', zei Bulc.

Het Europese aantal verkeersdoden daalt, nu weer opnieuw met 2 procent, maar niet hard genoeg, vindt de Sloveense Eurocommissaris. Haar doel was en is om in 2020 uit te komen op een halvering van het aantal verkeersdoden, maar de tot en met afgelopen jaar gerealiseerde vermindering bedraagt 20 procent.

Inhaalslag

Een inhaalslag is dus nodig. Evengoed zit Europa met een gemiddelde van 49 verkeersdoden per miljoen inwoners lager dan ooit in de recente geschiedenis, en lager dan welk ander werelddeel ook. Bulc: ,,Dat is het goede nieuws.''

De grootste winst boekten het afgelopen jaar Estland en Slovenië, met respectievelijk 32 en 20 verkeersdoden minder dan het jaar ervoor. De onveiligste landen blijven Roemenië en Bulgarije met allebei meer dan 80 verkeersdoden per miljoen inwoners. De maatschappelijke schade van al die verkeersongelukken is secundair, maar ook aanzienlijk: elk jaar 120 miljard.

Europa richt zich de komende jaren op het vermijden en wegnemen van 'black spots' in de verkeersinfrastructuur. Verdere winst moet worden geboekt door strengere veiligheidseisen voor auto’s, die fouten of afwezigheid van de bestuurder moeten corrigeren en daarmee vooral voor voetgangers en fietsers levensreddend zijn, en de verdere ontwikkeling van de zelfrijdende auto.

Verder werkt ze aan intensievere begeleiding van alle beroepsrijders, en dan met name vrachtwagenchauffeurs. De meer uitgewerkte voorstellen van Bulc komen volgende maand.

Stevige voorstellen