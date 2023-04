Nederland is totaal de controle kwijt over migratie

Wie heeft de afstandsbe­die­ning van de stimulator in Hans’ onderrug? ‘Zonder kan ik niet uit bed’

Het was een keigezellig uitje. Tot Hans van Ballegooij ontdekte dat hij het tasje met daarin de afstandsbediening voor zijn neurostimulator kwijt was. Daarmee kon hij de pijn in zijn onderlijf beteugelen. ,,Ik ben nu aan bed gekluisterd.”