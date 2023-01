Nederland kreeg vorig jaar meeste asielverzoeken sinds 2015

Peperdure piepers maken patatje prijziger

Hollandse aardappelen waar friet van wordt gesneden, zijn in anderhalf jaar tijd in prijs verdubbeld. Prijzen stijgen door de droge zomer en een stijgende vraag. Dat leidt tot hogere prijzen voor friet van de snackbar of uit eigen frituurpan. En dat terwijl verkopers de dure pieper niet eens volledig doorberekenen, meldt Nu.nl.

29 januari