Nederland mag ‘probleemwolf’ best afschieten van Brussel

tips Wat moet je doen als je oog in oog komt te staan met een wolf? ‘De hond van de buurman is gevaarlij­ker’

Op een boerenerf in Barneveld, in een woonwijk in Nijkerk en op steenworp afstand van het historisch hart van Amersfoort: de wolf rukt vanaf de Veluwe steeds verder op naar onze regio. Volgens experts is het niet de vraag of, maar wannéér het dier hier weer zijn snuit laat zien. Stel, je komt oog in oog met een wolf: wat moet je doen?

11 november