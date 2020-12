Nederland met een beetje hoop maar vooral veel zorgen 2021 in

Doodrijder blijft maar doorrijden: derde arrestatie sinds hij uit de cel is

29 december De man die vorig jaar vluchtte na een dodelijke aanrijding in Hoorn en wiens rijbewijs daarom is ingevorderd, leert zijn lesje maar niet. De politie Den Helder heeft de 28-jarige al drie keer in vier maanden betrapt op het besturen van een auto sinds hij uit de gevangenis is. Gisteren in Julianadorp was de man bovendien aan het bellen achter het stuur en droeg hij zijn gordel niet. Vermoedelijk was hij onder invloed van drugs.