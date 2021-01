Nederland ontwaakt na vlokdown: oostelijk deel van het land nog glad

Britse variant zet alles op zijn kop: alarmstem­ming heerst in Den Haag

13 januari De oversteek van de Britse variant tilt de coronacrisis in Nederland naar een geheel nieuw niveau. Extra maatregelen lijken onvermijdelijk, experts stellen dat de situatie alarmerend is. ,,We moeten echt terug naar de manier waarop we ons tijdens de eerste golf gedroegen.”