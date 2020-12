Nederland op weg naar het coronavaccin: dit zijn nu de belangrijkste data

Het nieuws van vandaag: kalenderdata zijn bekend

De EMA maakte vandaag bekend op welke data er een beslissing genomen zal worden over de twee snelst ontwikkelde coronavaccins. Het vaccin van de combinatie Pfizer (uit de Verenigde Staten) en BioNTech (uit Duitsland) is als eerste aan de beurt: uiterlijk op dinsdag 29 december. Twee weken later, op 12 januari, is er een bijeenkomst gepland om een oordeel te vellen over het vaccin van de Amerikaanse farmaceut Moderna.