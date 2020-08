Nederland snakt naar regen: ook vandaag weer lokale onweersbuien

Burgemees­ter sluit per direct strand op IJburg in Amsterdam na twee doden

9:46 Burgemeester Femke Halsema sluit per direct het strand op IJburg in Amsterdam. Ook de horecagelegenheid wordt per direct gesloten. Dit besluit komt na de vondst van een overleden persoon donderdag en een 40-jarige man die in slechte conditie uit het water is gehaald en later in het ziekenhuis overleed.