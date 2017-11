Nederland telt 17.171.717 inwoners

De volgens Ter Steege magische 17.171.717 inwoners bereikten we afgelopen nacht rond half een. Inmiddels staat de teller alweer op 17.171.823. ,,Er komen er gemiddeld 200 per dag bij'', verklaart Ter Steege. ,,Het tempo is redelijk standaard. We stellen het aantal wel elke keer bij. Half 1 afgelopen nacht hoeft niet exact het moment te zijn dat we de 17.171.717 bereikten, maar het kan best.''



Wie de 17.171.717ste Nederlander is, is niet bekend. Dat komt doordat het statistiekbureau de namen niet krijgt. Het inwonertal gaat uit van de mensen die in Nederland staan ingeschreven. Het gaat om Nederlandse staatsburgers, maar ook om buitenlandse werknemers, om vluchtelingen met een verblijfsvergunning en om asielzoekers die hier minstens zes maanden wonen, maar nog in de procedure zitten. Nieuwe asielzoekers en illegalen zijn niet meegerekend.