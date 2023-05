Nederland twee minuten stil voor oorlogsslachtoffers

In heel Nederland is twee minuten stilte gehouden om burgers en militairen te herdenken die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties om het leven zijn gekomen. Bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam waren, in het bijzijn van koning Willem-Alexander en koningin Máxima, duizenden mensen aanwezig.

Voorafgaand aan de herdenking op de Dam hield schrijver Marcel Möring de 4 mei-voordracht Mens en medemens. Daarin stelde hij dat we een maatschappij kunnen zijn waarin ‘de ander’ naast en met ons leeft, zonder daarmee onze eigen overtuigingen geweld aan te doen. ,,Als we een mens tussen medemensen willen zijn moeten we onszelf kunnen voorstellen als de ander”, zo klonk het.

Het koningspaar legde namens de Nederlandse bevolking een krans bij het Nationaal Monument. Een militaire trompettist blies de Taptoe, waarna om 20.00 uur twee minuten stilte volgden. De jaarlijkse toespraak is dit jaar van presentatrice Dieuwertje Blok.

Ook op veel andere plekken in het land worden de oorlogsslachtoffers herdacht, zoals in Kamp Amersfoort waar minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken sprak, op de Waalsdorpervlakte, bij herinneringscentrum Kamp Westerbork en op de Grebbeberg in Rhenen. Daar zijn prinses Margriet, haar man Pieter van Vollenhoven en prins Pieter-Christiaan bij. In Den Haag is een herdenkingsbijeenkomst bij het Internationaal Homomonument en voor kinderen is er een speciale herdenking in Madurodam.

Halsema bij stille tocht: anti-Joodse incidenten nemen toe

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema heeft in haar toespraak voorafgaand aan de stille tocht door de hoofdstad gerefereerd aan de projectie van teksten op het Anne Frank Huis begin februari. Toen was de tekst ‘Anne Frank is uitvinder van de balpen’ te zien. Dit is onderdeel van een complottheorie, die stelt dat Anne Frank haar dagboek niet zelf zou hebben geschreven. De Amsterdamse recherche startte daarna een onderzoek.

,,Anti-Joodse incidenten nemen toe. De antisemitische leuze geprojecteerd op het Anne Frankhuis was daarin een nieuw dieptepunt in kwaadaardigheid. We mogen hier nooit aan wennen”, zei Halsema. Ook verwees ze naar het oorlogsgeweld in Oekraïne. ,,Morgen vieren wij 78 jaar vrijheid, maar iets meer dan 3000 kilometer hier vandaan vechten de moedige Oekraïners voor hun vrijheid. Een strijd waarmee wij solidair zijn. Ook omdat het wereldbeeld van Poetin een gure wind is die over Europa waait, waar antisemitische complottheorieën zich graag op laten meevoeren.”

De stille tocht ging donderdagavond onder meer door de oude Jodenbuurt, langs het Nationaal Holocaust Namenmonument, het Rembrandtplein en eindigde op de Dam waar de Nationale Herdenking wordt gehouden.

Quote Morgen vieren wij 78 jaar vrijheid, maar iets meer dan 3000 kilometer hier vandaan vechten de moedige Oekraïners voor hun vrijheid Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam

Waakzaamheid

Oud-burgemeester Job Cohen, voorzitter van het Amsterdamse 4 en 5 mei-comité, sprak ook de aanwezigen toe. Hij wees op het belang om te blijven herdenken en de stille tocht te lopen, want ‘het aantal mensen in de wereld dat vlucht voor oorlogsgeweld of een onmenselijk bestaan, groeit’. ,,Het herdenken vandaag, van de vele vermoorde Joodse Amsterdammers die hier op steenworp afstand woonden en al die anderen, noopt ook nu tot waakzaamheid: de stap van oordeel naar radicale uitsluiting is ook nu snel gemaakt.”

