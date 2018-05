Nederland valt uit top tien LHBTI-rechten

Ons land staat op de elfde plaats van de maandag verschenen Rainbow Index. Die wordt verspreid door de Europese organisatie ILGA, die opkomt voor rechten van homo's, lesbiennes, biseksuelen, transgenders en interseksuelen. Het COC vindt het pijnlijk. ,,Het is pijnlijk dat ons land, dat ooit als eerste het huwelijk openstelde voor paren van gelijk geslacht, niet meer behoort tot de internationale voorhoede als het gaat om LHBTI-rechten", zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. ,,We roepen regering en Kamer op om snel een inhaalslag te maken."

Progressief



ILGA Europe spreekt van een wake-upcall. ,,Een land als Nederland, dat altijd werd gezien als progressief, zit niet meer bij de koplopers", zegt directeur Evelyne Paradis. Dat Nederland niet meer voorop loopt, heeft volgens haar vooral te maken met het feit dat de rechten van trans- en intersekse personen in ons land nog niet goed geregeld zijn. Zo kent Nederland geen expliciet verbod op discriminatie van deze groepen.



Koploper in de Rainbow Europe Index 2018 is Malta, gevolgd door België en Noorwegen. Azerbeidzjan, Armenië en Turkije bungelen onderaan.