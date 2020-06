Nederland vergaapt zich aan lichtshow door nachtwolken

Nu de langste dagen van het jaar er weer aankomen, begint ook het seizoen waarin lichtende nachtwolken zich laten zien. In de vroege ochtend van Eerste Pinksterdag zijn ze voor het eerst dit jaar her en der gespot in Nederland.

Deze bijzondere wolken zijn te zien grofweg in de periode mei en juli, met het hoogtepunt in juni. ,,Lichtende nachtwolken kunnen een prachtig schouwspel geven in de lucht en zijn daarom het aanzien meer dan waard!” stelt meteoroloog Lars van Galen van Weerplaza.

Inmiddels zijn de eerste lichtende nachtwolken van 2020 aan de horizon gespot. In Nederland was in de vroege ochtend van eerste pinksterdag al een klein voorproefje te zien. Ook in het Verenigd Koninkrijk werden her en der al lichtende nachtwolken gespot.

Vaak raak in 2019

2019 was een topjaar op het gebied van lichtende nachtwolken. Van Galen: ,,Zelden of nooit zijn zo vaak lichtende nachtwolken gezien als in dat jaar.”

De vraag is of het vaak voorkomen van de lichtende nachtwolken vorig jaar ook wat zegt over de kans erop dit jaar. ,,Dat is moeilijk te zeggen, omdat er nog relatief weinig bekend is over wat precies het ontstaan van de lichtende nachtwolken beïnvloedt. Mogelijk zorgt klimaatverandering of de uitstoot van chemicaliën door de mens ervoor dat lichtende nachtwolken steeds vaker te zien zullen zijn", aldus de meteoroloog.

Zelf lichtende nachtwolken spotten?