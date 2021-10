Nederlander (18) die in België tiener doodstak ‘zou zijn plaats willen innemen’

De 18-jarige Nederlander Amir Z., die ervan verdacht wordt achter een dodelijke steekpartij in België te zitten, heeft spijt betuigd. ,,Mijn cliënt wordt momenteel verscheurd door verdriet”, zegt zijn advocaat Yigit Bayram. Bij de steekpartij in het Belgische Hemiksem (bij Antwerpen) kwam vorige week de 17-jarige Ismaël om het leven. Het voorarrest van de verdachte is vandaag verlengd.

,,Mijn cliënt en zijn familie zijn diep bedroefd om het overlijden van Ismaël”, zegt advocaat Bayram tegen de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,Zij willen hun medeleven uitdrukken ten aanzien van de familie, evenals aan vrienden en omstanders die getuige zijn geweest van de gebeurtenis. Het verschil in leeftijd tussen slachtoffer en dader is hier verwaarloosbaar. Allebei groeiden ze op in dezelfde streek, met dezelfde wetten en gewoonten.”

Over het verloop van het onderzoek kan nu niets gezegd worden, aldus de raadsman. ,,Het proces tot waarheidsvinding verloopt veel trager dan alles wat er al over de gebeurtenissen geschreven is. De eerste gesprekken die ik met mijn cliënt heb gehad, tonen alleszins dat de kwalificatie niet eenduidig zal zijn. Maar we willen niet op de zaken vooruitlopen. Mijn cliënt wordt momenteel verscheurd door verdriet en kon nog geen verklaring afleggen. Hij vertelde dat hij zo de plaats van Ismaël zou willen innemen. In ieder geval wil hij alle medewerking verlenen.”

Ismaël was niet alleen

De advocaat maakt van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen. Ismaël zou de dag van zijn overlijden niet alleen zijn geweest, zegt hij. ,,Er waren nog vier à vijf jongemannen bij hem, die kort na de feiten het hazenpad kozen. Graag nodig ik hen uit om naar voren te komen voor hun aandeel bij wat er gebeurd is en zich te melden bij de politie. We mogen namelijk niet vergeten dat het geweten een ongelooflijke macht heeft over de mens. Het is beter dat ze spontaan naar voren treden.”

De 17-jarige Ismaël werd vorige week dinsdag bij het station bij de Delvauxstraat in Hemiksem neergestoken na een schermutseling. Hij overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. De 18-jarige Nederlandse verdachte werd niet veel later opgepakt. Wat het motief was, blijft vooralsnog onduidelijk.

Volledig scherm De ouders en vrienden van Ismaël kwamen bijeen op de plek waar hij werd neergestoken. Rechts Ismaël. © Photonews/RV