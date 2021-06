Nederlander (18) dood gevonden in België, kwam eerder in opspraak door berucht Snapchatfilmpje

mogelijke afrekeningOp een oever van de Schelde in België is zaterdag het lichaam van een Nederlander gevonden. Het gaat om de 18-jarige Rodinho Breinburg uit Amsterdam. Hij is mogelijk slachtoffer van een afrekening in het criminele milieu, bevestigen bronnen. Breinburg kwam eerder landelijk in opspraak toen hij een filmpje op Snapchat plaatste waarop hij lachend een oudere man vanaf een scooter van zijn fiets trapt.

Breinburg stond te boek als een jongen van de straat uit de zogenaamde H-buurt in Amsterdam-Zuidoost. Hij voetbalde in de jeugd van FC Amsterdam. Of en in hoeverre hij in de drugshandel verwikkeld was geraakt, zoals veel jongens en jonge mannen uit Zuidoost, onderzoekt de politie nog.



Op sociale media werd vorige week opgeroepen informatie te delen over de vermiste Breinburg. Zijn vader plaatste in de nacht van zaterdag op zondag op Facebook een bericht waarin hij iedereen bedankte die hem heeft gesteund: ‘Jammer genoeg is mijn zoon overleden’. Op een foto van Breinburg: ‘r.i.p. mijn prins’.



De vader plaatste een kort filmpje met twee foto’s van zijn zoon waarbij een stem zegt: ‘Er waren tijden waarin je dingen deed waarvan je wist dat je ze niet moest doen, maar dat was je vergeven.’

Over de achtergronden wil hij weinig kwijt, schrijft hij. ‘Voor de mensen die met vragen komen over wat er met mijn zoon is gebeurd: ik kan geen antwoord geven. Ik heb er de kracht niet voor. Aub. De zaak is in handen van de politie’.

Op foto’s die bij de berichten op sociale media zijn gepost, poseert Breinburg geheel in het zwart met een schoudertasje in Zuidoost, met ontbloot bovenlijf, met een gouden ketting of een ketting met een groot kruis, in een zwembad met een cocktail en voor ligbedden bij het zwembad van een hotel. Op een filmpje zit hij op een jetski.

Het beruchte Snapchatfilmpje, waarover zelfs de Nederlands politiek zich boog, circuleerde begin vorig jaar op internet. Op de beelden was te zien hoe de twee jongens op een scooter een oudere fietser van achteren naderden, inhaalden en tijdens het passeren tegen zijn fiets trapten. Daarna keken ze lachend achterom en was te zien hoe de man over de kop vloog en met een flinke smak op het fietspad terechtkwam.

Op sociale media ontstond een heksenjacht op de twee jongemannen. Duizenden mensen verspreidden op Facebook, Twitter en Instagram de persoonsgegevens van de verdachten en die van hun familieleden, zodat de twee jongens zich bij de politie zouden melden. Na speurwerk wist de politie één van hen aan te houden. Rodinho meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie.

De toen 17-jarige jongen werd veroordeeld tot 180 dagen jeugddetentie, waarvan 94 voorwaardelijk. Daarnaast moest hij zich houden aan voorwaarden zoals meewerken aan hulpverlening en zich houden aan een avondklok. Omdat hij al 86 dagen in voorlopige hechtenis had gezeten, moest hij niet naar een jeugdinstelling.

De politie in het Vlaamse Bazel kan nog geen bijzonderheden melden over ‘de omstandigheden van het overlijden’ van Breinburg.

In de Schelde werd zaterdagmiddag een levenloos lichaam aangetroffen. Het blijkt van een 18-jarige Amsterdammer te zijn.

Het lichaam dat afgelopen zaterdag werd aangetroffen in de Schelde is van een man met de Nederlandse nationaliteit.