Nederlander (47) misbruikt nichtje (9) op vakantie in Disneyland: ‘Ze vroeg er zelf om‘

Getuige die schietpar­tij overleefde: ‘Slachtof­fer Boxmeer gedood om 100 gram wiet’

19:54 De fatale schietpartij vorige week woensdag in Boxmeer was het gevolg van ruzie over een partij wiet die voor 540 euro verkocht zou worden. De Gelderlander sprak met het slachtoffer dat het incident overleefde.