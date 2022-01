Nederlander (47) opgepakt op luchthaven Düsseldorf na dodelijke steekpartij in Beverwijk

André (73) werd zwaar mishandeld omdat hij vuurwerk­jon­gens tegenhield: ‘Had ik dan mijn hertjes moeten laten opblazen’

Ze willen er eigenlijk niet meer met de pers over praten, André en Joke Emonds uit Boekel. André (73) werd in de nieuwjaarsnacht voor zijn huis ernstig mishandeld door een aantal jongelui die zwaar vuurwerk afstaken. ,,Het is gewoon heel simpel: ik had niet naar buiten moeten gaan. Maar had ik dan mijn hertjes moeten laten opblazen", zegt hij.

