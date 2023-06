Nederlander krijgt epileptische aanval na ‘marteling in Spaanse gevangenis’

Onderzoek: Nederland bij koplopers qua vertrouwen in nieuws

In 2023 heeft 57 procent van de Nederlanders nog vertrouwen in het merendeel van het nieuws en 65 procent heeft vertrouwen in het nieuws dat ze vooral zelf tot zich nemen. Nederland is daarmee volgens het jaarlijkse Digital News Report (DNR) een van de koplopers van 46 onderzochte landen als het gaat om vertrouwen in het nieuws. De cijfers zijn woensdag gepubliceerd.