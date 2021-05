Nederlander lijkt niet te houden: veel meer verplaatsingen dan bij begin lockdown

Gemiddeld zitten de 10.000 mensen van wie de verplaatsingen voor het onderzoek dagelijks gevolgd worden nu ongeveer een half uur per dag in de auto. In januari was dat nog 22 minuten, maar sindsdien neemt het geleidelijk toe, net als het aantal ritten dat we maken. Ook het aantal verplaatsingen per fiets en met het ov zit al een paar maanden in de lift.