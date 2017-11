Nederlander minder vaak naar Duitsland door tolheffing

Het bezoek van Nederlanders aan Duitsland gaat sterk dalen als ons buurland in 2019 tol gaat heffen op snelwegen. Zo'n 40 procent van de inwoners in de grensstreek geeft aan dan zo min mogelijk naar Duitsland te gaan. Dat blijkt uit een enquête van onderzoeksinstituut ITEM van de Universiteit van Maastricht.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders zeer negatief zijn over de Duitse plannen.

Grens

De geplande tolheffing is niet zinvol, de grens met Duitsland wordt weer sterker voelbaar en bijna 70 procent voelt zich zelfs gediscrimineerd door de tolheffingsplannen. Bijna de helft van de Nederlanders die wel naar Duitsland blijft gaan, geeft aan dat ze dan meer over binnenwegen gaat rijden. Dit zal dan leiden tot meer sluipverkeer en vervuiling binnen de bebouwde kom. Dat blijkt uit het onderzoek dat in Limburg is gedaan.

Vignet

De Duitse regering besloot in januari van dit jaar om vanaf 2019 tol te gaan heffen. Eigenaren van auto’s uit buitenland moeten dan, net als in Zwitserland en Oostenrijk, een vignet kopen. Een vignet voor 10 dagen zal minimaal 2,50 euro en maximaal 20 euro gaan kosten. Een vignet voor een jaar ongeveer 130 euro. Hoe ouder en hoe vervuilender de auto, des te duurder wordt het vignet. Momenteel wordt er in Duitsland onderhandeld over een nieuwe coalitie. Onduidelijk is of ook de nieuwe coalitie vasthoudt aan de plannen.

Duitse automobilisten moeten overigens zelf ook tol gaan betalen, maar zij worden gecompenseerd door een verlaging van de motorrijtuigenbelasting. Buitenlanders krijgen die korting niet. Tegenstanders van het tolplan wijzen er op dat dit discriminatie is.

Inkopen

De onderzoekers van de Universiteit van Maastricht concluderen dat de invoering van tol grote gevolgen heeft voor de grensregio. Nu is nog de belangrijkste reden om naar Duitsland te rijden het inkopen van levensmiddelen of een gezellig dagje uit. De detailhandel en toerismesector net over de grens krijgen vermoedelijk klappen als de Nederlandse bezoekers straks wegblijven.