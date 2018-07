Nederlanders annuleren Bevrijdingsconcert op invasiestrand

Het Bevrijdingsconcert dat op 6 juni volgend jaar zou plaatsvinden op een van de invasiestranden in Normandië gaat niet door. Dat bevestigt een van de Nederlandse organisatoren tegenover deze krant na berichtgeving in Franse media. De annulering van het evenement met internationale popartiesten en dj's, precies 75 jaar na de landing van de geallieerden, volgt op forse kritiek van oorlogsveteranen uit Groot-Brittannië.

De Britse veteranen vonden het van weinig respect getuigen om feest te vieren op Sword Beach tussen Ouistreham en St.-Aubin-sur-Mer. Op dat strand - het meest oostelijke van de vijf landingsstranden - sneuvelden op 6 juni 1944 bijna 700 strijdmakkers tijdens gevechten met de Duitsers. Veel veteranen uitten hun woedde over het evenement de afgelopen weken op de Facebookpagina van de concertorganisator.

Met succes, blijkt nu. De organisatie van het Liberty Concert besliste gisteren om het evenement voor 75.000 man op het strand af te lasten. ,,Wij hebben heel goed geluisterd naar de geluiden vanuit Engeland", licht Michiel Florusse telefonisch toe vanuit zijn buitenlandse vakantieadres.

Alternatief

Hij wil niet al teveel kwijt over hoe het nu verder gaat. ,,We zijn druk bezig met het zoeken naar een alternatief en een en ander af te stemmen met onze hoofdsponsors maar het is te vroeg om daar iets over te zeggen. Temeer omdat de zaak rond het Liberty Concert escaleerde doordat het zo vroeg in de publiciteit kwam (vorige maand, red.)."

Het concert op het invasiestrand was een initiatief van Michiel Florusse en Ilco van der Linde. Die laatste is de grondlegger van de Bevrijdingsfestivals in Nederland. In een reactie op de kritiek van de oorlogsveteranen liet de Haarlemmer weten dat het concert in alle opzichten respectvol zou zijn en zou plaatsvinden op een gedeelte van Sword Beach waar geen geallieerden aan land gingen. Met een rustig begin met klassieke muziek en tussen de optredens van de artiesten en dj's door bijdragen van veteranen en informatie over D-day.

Jongere generaties

De gedachte achter het strandconcert was jongeren te betrekken bij D-day en erover te informeren. Van der Linde en Florusse bezochten de afgelopen jaren verschillende herdenkingsactiviteiten op D-day, spraken met veel veteranen en ondervonden naar eigen zeggen dat velen van hen het 'buitengewoon verdrietig' vinden dat ze amper jonge mensen zien die de evenementen bijwonen.

"Onderzoek bewijst dat de 'millennials' - jongeren tussen 18 en 35 jaar - nauwelijks weten wat D-Day betekent. Vier van de tien weten niet eens wat de Holocaust inhield. De overgrootouders van Michiel Florusse stierven in Auschwitz en zijn grootvader maakte deel uit van de Prinses Irene Brigade, die deelnam aan de strijd om Europa te bevrijden van het naziregime. Mijn vader steunde het voormalige verzet", lichtte Van der Linde toe op de Facebookpagina van het Liberty Concert.

Zowel Florusse als hij voelen volgens hem een persoonlijke drive om de jongere generaties te informeren en erbij te betrekken, vooral op D-Day en in het bijzonder in deze tijd met toenemend extremisme en antisemitisme. ,,We zijn oprecht van mening dat een respectvol gebruik van symbolische historische momenten en plaatsen een kans biedt om op een zinvolle en effectieve manier in de harten van de jeugd en de media te komen", aldus de mede-organisator.

Geen commercieel oogmerk