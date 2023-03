Nederlanders die omkwamen bij ongeluk op A3 waren vrijwilliger bij Dag met een Lach: ‘Gitzwarte dag’

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend op de Duitse A3, enkele kilometers over de grens bij de afslag Elten. Een Porsche Cayman raakte daar onbestuurbaar door aquaplaning, vanwege het vele regenwater op de rijbaan, en belandde in een greppel langs de weg.



De 42-jarige bestuurder en zijn 37-jarige vrouwelijke passagier wisten uit de auto te komen en gingen op de vluchtstrook staan. Een 39-jarige Nederlander die het ongeluk zag gebeuren, stopte met zijn Porsche om de slachtoffers te helpen.

Volledig scherm Op de A3 bij de Duitse plaats Elten, vlakbij de grens met Nederland, zijn zondagochtend vier Nederlanders om het leven gekomen. © ANP

Ook tweede Porsche-rijder in de problemen

Op dat moment kwam een 56-jarige man met zijn Porsche 911 op vrijwel dezelfde plek op de A3 in de problemen en verloor de macht over het stuur. Hij belandde op de vluchtstrook, reed daar de drie Nederlanders aan en kwam via de vangrail omgekeerd tot stilstand op de snelweg.



De drie aangereden Nederlanders kwamen om het leven als gevolg van de botsing, ook de 56-jarige bestuurder van de Porsche 911 overleed aan de gevolgen van de crash. Zijn bijrijder, een 21-jarige man, raakte lichtgewond.

Porsche-rijders hoorden bij elkaar

Er zou geen sprake zijn geweest van een wedstrijd tussen de wagens. Wel gaat de Duitse politie ervan uit dat de Porsche-rijders bij elkaar hoorden.



De betrokkenen hebben geslapen in Hotel Villa Ruimzicht in Doetinchem, voor ze zondagmorgen in de richting van Duitsland reden. Het zou gaan om een club van Porsche-rijders uit het westen van het land die meereden in een georganiseerde toerrit.

Vrijwilliger bij stichting voor zieke kinderen

Twee slachtoffers waren vrijwilliger bij Dag met een Lach, zo meldt deze stichting op Facebook. ‘Een gitzwarte dag voor onze stichting. Bij een noodlottig ongeval op de A3 in Duitsland zijn vanochtend twee van onze vrijwilligers verongelukt’, staat daar te lezen.

‘Onze gedachten zijn bij alle families en naasten van de slachtoffers’, zo meldt de stichting uit Amersfoort, die events organiseert voor ernstig zieke kinderen waarbij supercars en sportauto’s zoals Porsches een grote rol spelen. Overigens was de stichting niet betrokken bij de organisatie van de rit van zondag.



De politie kan over de woonplaatsen van de slachtoffers nog niets zeggen, omdat het onderzoek nog volop gaande is en de nabestaanden nog ingelicht moeten worden.

Afsluiting A12

Sinds het ongeval is het zondag onmogelijk om via de snelweg A12 naar Duitsland te rijden. Verkeer uit de richting van Arnhem wordt omgeleid via de A50, A73 en A77. De afsluiting duurde tot in de vroege avond, de weg is inmiddels weer open.

Volledig scherm Duitse politieagenten staan bij het ongeluk op de A3. © 112Achterhoek-nieuws

Volledig scherm De A12 richting Duitsland is zondagmiddag afgesloten als gevolg van een ongeval op de aansluitende A3 bij Elten, net over de grens. © Rijkswaterstaat

