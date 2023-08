Nederlanders genieten volop van vallende sterren, komende nacht zelfs extra piekje verwacht

Met videoOp veel plaatsen in Nederland waren er afgelopen nacht vallende sterren te zien. De jaarlijkse meteorenzwerm Perseïden beleeft dit weekend zijn hoogtepunt. ,,Ook komende nacht verwachten we dat de zwerm te zien is’’, zegt Johnny Willemsen van Weeronline.

De bewolking werkte zaterdagavond en - nacht zoals voorspeld mee: er was een mix van wolken en opklaringen met daardoor genoeg momenten om de vallende sterren te aanschouwen. Veel Nederlanders lieten op X, het vroegere Twitter, hun enthousiasme blijken.

‘Even op de stuwwal in Groesbeek kijken naar vallende sterren. Al tien in een kwartier!’, schreef Irma van Eeken. ‘Daar sta ik dan buiten om 04.00 in mijn shirt, blote benen badjas aan en op mijn sloffen naar de vallende sterren te kijken. Al 5 gezien...en ook vijf wensen gedaan. Heldere hemel en nog echt donker hier in het buitengebied’, meldde Frunzel vanuit de Veluwe. Mirte Damen uit Woerden tweette ‘7 in een paar minuutjes! Vallende sterren’. Julie Velthoven uit Tilburg meldde: ‘Al twee vallende sterren gezien, zelfs in de stad!! Mijn eigen persoonlijke traditie - elk jaar in augustus de Perseïden bekijken - voer ik al jaren uit, ongeacht de plek en blijft nog altijd één van mijn favorieten.’

Fotograaf Arie Jan van Termeij uit Hardinxveld-Giessendam maakte foto’s van vallende sterren en liet de beelden voor zich spreken. Daardoor was niet duidelijk of de afbeeldingen in zijn woonplaats werden gemaakt of op Terschelling, waar hij een groot fan van is. Ene Peter uit Groningen vermeldde bij zijn foto’s van de meteorenzwerm wél dat hij ze maakte op (West-)Terschelling. Eilander JacobaJ tweette: ‘Vallende ster boven het meertje van Hee. Het was prachtig helder weer. Er lijkt zelfs wat noorderlicht in de lucht te zitten.’

Binnenvaartschipper Johan Klos uit Alblasserdam wist ook een vallende ster vast te leggen op de gevoelige plaat. ‘Goedemorgen het was even mooi helder om al 5 vallende sterren te spotten vanuit de perseus een ervan ook op de foto te krijgen. Ga zo maar weer even kijken’, tweette hij.

Piekmoment

Meteoroloog Johnny Willemsen bekeek de foto’s vanmorgen vroeg met veel plezier. ,,Afgaande op de vele afbeeldingen, waren de vallende sterren op veel plaatsen in Nederland te zien’’, zegt de weerman van MeteoVista tegen deze nieuwssite. De sterrenregen beleefde zijn ‘piekmoment’ afgelopen nacht om kwart voor vier - met grofweg 39 tot 50 vallende sterren van de Perseïden per uur - maar het is volgens hem nog niet gedaan met de pret. ,,Ook komende nacht kunnen we nog meer vallende sterren spotten dan anders.’’

De weergoden lijken opnieuw te willen meewerken. Vanavond komen er brede opklaringen en pas in de loop van de nacht trekken sluierwolken vanuit het zuidwesten het land binnen. Daardoor zijn er ‘goede kansen’ om de meteorenzwerm te zien.

Wie de vallende sterren wil zien, moet naar het noordoosten kijken, het liefst vanaf een donkere plek. In steden zijn minder meteoren te zien door lichtvervuiling. Rond middernacht zijn waarschijnlijk zo’n dertig vallende sterren per uur te zien. Dat aantal stijgt in de loop van de nacht naar gemiddeld ongeveer vijftig tot zestig.

Er wordt zelfs een extra piekje verwacht tussen 03.00 uur en 05.00 uur, vertelt Arnold Tukkers van de Cosmos Sterrenwacht in het Twentse Lattrop. Bovendien zijn de meteoren die vannacht te zien zijn volgens Tukkers helderder dan de vallende sterren van afgelopen nacht. Dat heeft te maken met de massa van de stofdeeltjes die zijn achtergelaten door de komeet Swift-Tuttle, legt Tukkers uit. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring op zo’n 100 kilometer hoogte. Het lichtspoor dat daarbij ontstaat, noemen we een meteoor of vallende ster. Hoe groter de massa van de deeltjes, hoe helderder de meteoor.

Naam

Het is alweer een hele tijd geleden dat er een sterrenregen voorbij kwam die goed zichtbaar was. De meteorenzwerm Boötiden in januari was de laatste grote kans om veel vallende sterren te zien, maar bewolking gooide toen roet in het eten. In augustus vorig jaar was niet bewolking de spelbreker, maar het licht van de volle maan dat hinderlijk was voor het zien van de vallende sterren van de Perseïden. Deze keer is de maan voor 10 procent verlicht en dus geen grote stoorzender.

De Perseïden heten zo omdat het lijkt of de vallende sterren uit het sterrenbeeld Perseus komen. Perseus is een halfgod uit de Griekse mythologie, zoon van oppergod Zeus. Hij is vooral bekend om zijn ontmoeting met de Medusa, de vrouw met slangen op het hoofd in plaats van haren die eenieder met haar blik in steen veranderde.

In werkelijkheid zijn het stofdeeltjes en brokjes van de komeet Swift-Tuttle. Als de aarde in zijn baan rond de zon door de puinwolk van de komeet vliegt, verbranden die deeltjes in de dampkring, op 100 kilometer hoogte. Dat zien we als meteoren. De Perseïden staan erom bekend dat ze heel snel door de hemel flitsen, met meer dan 200.000 kilometer per uur. De meteorenzwerm werd vroeger de Tranen van Laurentius genoemd, omdat de vallende sterren verschijnen rond de naamdag van Sint-Laurens.

Volledig scherm Een foto van vallende sterren gemaakt tussen 03.00 u en 04.00 uur in Nijverdal. © Lenneke Lingmont

Volledig scherm Meteorenzwerm Perseïden weer goed te zien: '60 per uur' © Videostill