Nederlanders kennen brandrisico's in huis al te goed, maar nemen ze tóch

Het aantal woningbranden neemt de laatste jaren toe. In 2020 waren het er 66.657. Vorig jaar vielen er 31 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. In dertig procent van de gevallen was er geen rookmelder aanwezig, die vanaf 1 juli 2022 verplicht is in elke woning.

Aegon deed onderzoek naar brandpreventie onder ruim vijfhonderd Nederlanders tussen de 25 en 65 jaar. Ruim 70 procent van hen maakt zich weleens zorgen over brand en de gevolgen daarvan. Zo denken jonge mensen vaker dan ouderen na over woningbrand en de risico's daarvan. Mensen met een koopwoning zijn bezorgder dan mensen in die in een huurwoning leven, net als dat mensen in steden voorzichtiger zijn dan mensen in rustigere gebieden.

Bekendheid met risico's

Ook de bekendheid met bepaalde risicofactoren is onderzocht, net als de mate waarin men deze risico's toch neemt. Zo blijkt dat 83 tot 94 procent van de ondervraagden wel weet dat het gevaarlijk is om bijvoorbeeld uit de keuken te lopen terwijl er een pannetje op het vuur staat, maar het tóch doet. Net als een oplader in het stopcontact laten te zitten zonder aangesloten telefoon.

Naast de bekende risico's, zijn er ook minder bekende risico's. Denk bijvoorbeeld aan het niet vervangen van filters in de afzuigkap, of het schoonmaken van het stoffilter in de wasdroger. Ook de elektra in huis zou iedere vijf jaar gecontroleerd moeten worden. Maar liefst 22 tot 55% van de ondervraagden is zich niet bewust van deze risico’s. Met als resultaat dat 30 tot 77% van de ondervraagden deze risico’s wel loopt.

